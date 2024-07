Motorista capota carro na Estrada Sebastião Piassa, em Apucarana

Na madrugada desta segunda-feira (29), um motorista capotou o veículo que dirigia na Estrada Sebastião Piassa, localizada em Apucarana. O acidente ocorreu entre a noite de domingo (28) e a manhã seguinte. Moradores que passavam pela região por volta das 7 horas da manhã se depararam com um Chevrolet Vectra abandonado.

De acordo com informações apuradas pelo portal TNOnline, o carro está posicionado em um barranco próximo à estrada. Testemunhas relatam que o condutor teria feito uma curva acentuada, perdendo o controle da direção. Marcas de frenagem no asfalto corroboram essa versão. Surpreendentemente, o Vectra foi encontrado com a chave ainda na ignição, indicando que o motorista o abandonou no local.

Apesar do acidente, o Corpo de Bombeiros de Apucarana não enviou uma equipe ao local, pois recebeu informações de que não havia vítimas.