Motorista atropela mulher que estava deitada no chão em posto de combustíveis

Fato ocorreu em Apucarana

Na manhã de segunda-feira, 24 de junho, uma mulher em situação de rua foi atropelada após um motorista não perceber sua presença enquanto ela estava deitada no chão. A vítima estava enrolada em caixas de papelão no estacionamento de um posto de combustíveis, o que teria dificultado a visibilidade por parte do condutor do veículo.

Por volta das 9 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência no posto de combustíveis localizado no centro da cidade. Os funcionários do estabelecimento relataram que o motorista permaneceu no local e prestou toda a assistência necessária. O veículo passou por cima da mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela. Um boletim de ocorrência foi registrado pela PM, e as autoridades investigam as circunstâncias desse triste incidente.