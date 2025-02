Motociclistas que faziam manobras perigosas são autuados em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h deste domingo (9) na BR-376, próximo ao antigo IBC.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para deslocar nas proximidades do IBC, pois segundo denúncia, havia várias pessoas e alguns masculinos conduzindo motocicletas, os quais realizavam manobras perigosas.

No local esta equipe visualizou diversas motocicletas equilibrando-se em uma roda, que ao verem a equipe policial, empreenderam fuga, no entanto, foi possível identificar três motocicletas, as quais faziam a mesma manobra. Uma Honda/CG 160 placa de Arapongas, uma Honda/XRE 300 Sahara placa de Arapongas e uma Honda/NXR 150 Bros placa de Rio Bom.

Os condutores desobedeceram à voz de abordagem e uma delas também saiu em arrancada brusca. Diante dos fatos foram lavradas as notificações com base no Código de Trânsito Brasileiro.

