Motociclista vai saber pela imprensa que foi multado em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré na Avenida Paraná, às 18h42 desta quarta-feira (28)

Conforme a PM, durante patrulhamento de rotina na área central do município de Kaloré, a equipe policial visualizou uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, que realizou ultrapassagem indevida pelo acostamento, infringindo as normas de trânsito vigentes. Diante da impossibilidade de abordagem imediata ao condutor, foi lavrado o respectivo Auto de Infração de Trânsito (AIT) em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

