Motociclista sem CNH perturba em festa da virada com moto irregular que acaba apreendida

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira à 1h31 desta quarta-feira (1).

Conforme a PM, a equipe policial militar recebeu informações que um condutor em uma motocicleta vermelha, com camiseta na cor vermelha, estaria “cortando giro” do motor da motocicleta, causando estouros e perturbando as pessoas próximo ao local onde estava sendo realizado o show da virada do ano.

Em patrulhamento foi visualizado e devidamente abordado o condutor de 17 anos, o qual não possuia CNH e a motocicleta apresentava pendências junto ao DETRAN PR, além de constar com diversas irregularidades.

O veículo foi apreendido após ter sido lavradas as devidas notificações de trânsito, sendo encaminhado ao pátio do destacamento policial militar de Cambira.

.