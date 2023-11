Motociclista reage a roubo em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí, na Rua Carlos Silva, no centro da cidade, a 1h07 da madrugada desta quinta-feira (9).

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada por um cidadão, o qual relatou que estava em uma lanchonete, quando sofreu uma tentativa de ROUBO de sua motocicleta; que reagiu à tentativa e entrou em luta corporal com o autor, que, segundo a vítima, seria um rapaz de aproximadamente 25 anos que reside na região do bairro mutirão, em São Pedro do Ivaí.

O autor, no ato, estava com uma pedra na mão e agrediu a vítima, atingindo sua cabeça. Relata, ainda, que já havia sofrido tentativas de furto/roubo pelo autor anteriormente. A equipe realizou patrulhamento no local do ocorrido, mas não localizou o autor. A vítima foi orientada a procurar atendimento médico, alegando que primeiro passaria em sua casa para tomar um banho e logo após procuraria um hospital.