Motociclista fica gravemente ferido após colidir em poste

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (17), na Rua Desembargador Clotário Portugal, na Vila Vera Cruz, em Apucarana, deixou um motociclista em estado grave. A vítima, que não teve sua idade revelada, estava na garupa de uma moto Honda Start 160 com sua esposa quando perdeu o controle ao passar por um quebra-mola elevado, colidindo violentamente contra um poste.

Detalhes do Acidente

– O acidente ocorreu a poucos metros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

– Uma médica da UPA prestou os primeiros atendimentos ao piloto, que ficou inconsciente e precisou ser entubado.

– Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Estado das Vítimas

– O motociclista foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Providência.

– A passageira apresentava fratura no braço e suspeita de fratura em uma das pernas, sendo considerados ferimentos moderados.

Investigação

– A moto possuía alerta de furto, registrado em 9 de novembro na Avenida América, no Jardim América.

– A Polícia Militar foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

As informações são do TnOnline

