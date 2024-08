Motociclista fica em estado grave após acidente em Arapongas

Na tarde desta sexta-feira (2), um grave acidente de trânsito aconteceu na cidade de Arapongas. Foi na BR-369, próximo ao Conjunto Águias, quando uma caminhonete Ford Ranger e uma moto colidiram violentamente.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista da caminhonete teria tentado realizar uma conversão na rodovia, resultando na colisão. O motociclista, cuja idade ainda não foi divulgada, atingiu a lateral do veículo e foi arremessado com o impacto.

O condutor da moto recebeu os primeiros cuidados no próprio local do acidente e, em seguida, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

O tráfego na região foi parcialmente interrompido devido à gravidade da batida.