Motociclista é assaltado em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h37 deste sábado (14) na Rua João Batista Mortean.

Conforme a PM, durante patrulhamento a equipe foi abordada pela vítima, que relatou que teria acabado de sofrer um assalto, e que estava se deslocando de Jandaia do Sul para Cambira com sua motocicleta Honda CG 150 preta e foi parado por um homem moreno, magro, vestindo roupa escura e capacete preto com uma arma de fogo em mãos, que mandou ele descer da moto e entregar o celular e se evadiu sentido a rodovia.

Após o fato a vítima foi até a um bar próximo para pedir ajuda e logo já encontrou com a Polícia Militar.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e as informações repassadas para toda a rede da Polícia Militar.