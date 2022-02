Duas motocicletas colidiram no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Vital Brasil nesta sexta-feira (11).

Uma mulher sofreu fratura exposta no membro superior esquerdo (antebraço) e um homem foi socorrido consciente e orientado com escoriações e contusão em membros inferiores.

Eles foram atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal.