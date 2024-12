Motocicleta furtada é recuperada em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h44 desta quinta-feira (5) na Rua Martir Lutter King (proximidades do Colégio Polo) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante o apoio ao acompanhamento de uma motocicleta que estava sendo realizado pela equipe Rotam, a equipe de operações com cães visualizou, na via pública, a motocicleta Honda xre300 cinza, estacionada e com um capacete em cima.

A referida motocicleta teve a placa checada, confirmando a motocicleta XRE 300, situação normal, porém foi realizada a checagem no chassi, e constatou-se tratar da motocicleta XRE 300, com outra placa, com alerta de furto/roubo, em data de 20/08/2024.

Durante a confecção dos documentos, um homem compareceu no local reivindicando a motocicleta, dizendo que ela seria de um amigo seu que atualmente estaria no município de Colorado, e que solicitou que viesse buscar a motocicleta e a guardasse, inclusive mostrou diversas conversa que havia lhe enviado.

Diante dos fatos a equipe encaminhou o homem a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, juntamente com a motocicleta, para as providências cabíveis.