Motocicleta é localizada após furto no centro de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h16 desta terça-feira (29) na Rua Senador Souza Naves.

Conforme a PM, no local relatou a vítima, que seu pai, estacionou sua motocicleta Honda/CG 125 de cor vermelha em frente ao XXXX Lanches e ao retornar do colégio a motocicleta já não se encontrava no local, momento em que foram em busca da motocicleta e a encontraram jogada ao solo em um bairro próximo (não souberam precisar o local).

A equipe policial fez contato com o delegado de plantão de Jandaia do Sul que orientou a entregar a motocicleta ao proprietário. O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado para delegacia para serem tomadas as providências.

