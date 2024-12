Motocicleta é furtada no Jardim Pérola em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h44 deste sábado (30) na Rua Francisco Ambrósio, Jardim Pérola.

Conforme a PM, a equipe recebeu solicitação informando que uma motocicleta teria sido furtada. No local foi feito contato com a vítima, que relatou que deixou sua motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER estacionada em frente a sua residência na tarde do dia anterior e pela manhã, ao retornar, constatou que a mesma havia sido levada.

Diante dos fatos, a equipe policial efetuou rondas nas proximidades no intuito de localizar o veículo, porém sem êxito. A vítima foi orientada quanto os procedimentos cabíveis.

