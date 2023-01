Motocicleta é furtada de residência em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 23h17 deste domingo (15) na Rua Carlos Silva, centro da cidade.

A equipe policial foi abordada pelo solicitante de 29 anos, que relatou a equipe policial que passou o dia todo na zona rural do município de São Pedro do Ivaí, que ao retornar a sua residência verificou que o portão havia sido aberto, percebeu também que a sua motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS não estava mais no local que ele havia deixado.

A vítima disse ainda aos policiais que sua motocicleta foi furtada, porém não soube informar um possível suspeito de ter praticado a ação. Os policiais realizaram patrulhamento no intuito de localizar a motocicleta, porém sem sucesso.