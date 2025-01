Morre mulher que teve parte da perna amputada em acidente com ônibus

Faleceu na tarde desta sexta-feira (31), Miriam de Lima, de 44 anos. Ela é uma das vítimas do acidente entre o ônibus em que ela estava e um caminhão em Bom Sucesso.

Mirian teve parte da perna amputada e perdeu muito sangue no local do acidente. Ela recebeu uma transfusão ainda no local e foi levada de helicóptero para um hospital da região.

Colegas de trabalho dela confirmaram a informação de seu falecimento.

Sobre o acidente

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (30) na BR-369, saída de Bom Sucesso para São Pedro do Ivaí e envolveu um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores de uma cooperativa de alimentos.

Ambulâncias de Jandaia do Sul, Apucarana e dois helicópteros do SAMU foram para o local.

Algumas das vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Bom Sucesso e outras foram atendidas no local.

.