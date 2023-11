Moradores ficam com as contas bancárias zeradas após golpes em Marumbi

A primeira ocorrência foi registrada às 10h09 desta quarta-feira (8) em Marumbi.

Relata a solicitante que seu esposo recebeu uma mensagem no Instagram sobre um suposto investimento e então começou a trocar mensagens e ele se interessou no investimento e realizou uma transferência no valor de R$ 250,00. Após ter realizado a transferência percebeu que o estelionatário havia sacado todo o dinheiro que havia na conta da vítima, o valor de R$ 2.700,00 da conta do Banco PicPay. Que a vítima tentou realizar contato com o autor pelo Instagram, porém o mesmo não respondeu mais.

Diante dos fatos a vítima e testemunha foram orientados.

A segunda ocorrência foi registrada às 13h56

Relatou a solicitante que após ver um anúncio na rede social, Instagram, em perfis de pessoas conhecidas, que também foram vítimas e tiveram suas redes sociais hackeadas, de investimento em Bitcoin com retorno significativo, iniciou a conversa com a responsável e inicialmente, fez um depósito de R$ 250,00 , para uma chave PIX e também repassou seu CPF, nome completo e um print da tela do celular com informações da sua conta corrente do Banco Sicredi, porém algum tempo depois não teve mais respostas com a suposta agente de investimento e sua conta bancária ficou zerada, sendo o total do prejuízo no valor de R$1072,69. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados e a ter cautela com supostas promessas de retorno financeiro.