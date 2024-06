Moradores de rua serão abrigados no salão da Ampac em noites frias

O Acolhe Jandaia é um serviço do Departamento de Assistência Social destinado aos moradores de rua que, porventura, se encontram em Jandaia do Sul durante período de baixas temperaturas.

O serviço de acolhimento é realizado quando as temperaturas atingem 10° ou menos, para proteção do frio.

No acolhimento será destinado jantar, abrigo, água potável, local para banho e café da manhã.

Ocorrerá no Salão da AMPAC, Rua Salvador Fernandes Garcia, 312-362, Jardim Arnaldo Buzato ao lado da UBS Massahiro Oga, início às 17h deste sábado, dia 29/06, previsão de continuidade no domingo, também, mesmo horário

Para dúvidas ou informações entre em contato com o CREAS pelo 3123-0351 (telefone e whatsapp)