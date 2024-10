Moradora de São Pedro do Ivaí perde R$ 24 mil para golpista

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí nesta terça-feira (1).

Conforme a PM: Compareceu no destacamento a pessoa relatando que caiu em um golpe. E que no mês de agosto um indivíduo a adicionou no Facebook e começou a conversar com a mesma informando que era americano.

Ele disse a vítima que havia comprado vários objetos e havia separado um valor de 120 mil dólares para a mesma, e que o produto havia sido enviado, onde o mesmo havia repassado fotos dos objetos e do despacho dos itens, porém ela teria que enviar o valor de R$ 3.500,00 para liberar os objetos que acabaram parados na distribuidora em Ourinhos.

Relatou ainda a vítima, que o mesmo veio pedindo cada vez mais dinheiro para que fosse feita a liberação, chegando a um valor de R$ 24 mil, e que no final, ele pediu mais uma quantia onde a vítima disse que não enviaria.

Nesse momento o indivíduo começou a ameaçá-la dizendo que iria fazer muito mal a ela e que que já tinha feito um B.O. contra ela relatando que a vítima havia furtado seus objetos, e havia informado ao FBI que viria junto com ele para prendê-la.

A vítima pediu para sua filha pesquisar mais sobre ele, e descobriu que ele tinha uma conta comercial cadastrada em Ourinhos.