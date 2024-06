Moradora de Kaloré relata ter perdido mais de R$ 12 mil em golpe

Conforme a PM, compareceu no Destacamento, XXX relatando que na data de 26/06/2024 por volta das 19 horas recebeu uma ligação do número (011) XXX sendo que nesta ligação se passaram por atendente do banco XXX, no qual a solicitante possui conta corrente, sendo que o golpista disse à solicitante que haviam realizado uma compra no nome dela no valor total que ela possuia na conta e pediram para ela confirmar se realmente havia realizado a transação comercial.

A solicitante informou de pronto que não havia efetuado nenhuma compra e então entrou para ver o saldo da sua conta e percebeu que haviam realizado um Pix pelo aplicativo do banco da solicitante no valor de R$ 12.736,44.

A solicitante procurou o gerente do banco para relatar a situação e o mesmo orientou a solicitante em confeccionar um boletim e procurar a agência do outro banco. Diante dos fatos a solicitante foi orientada.