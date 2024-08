Moradora de Bom Sucesso perde R$ 2,7 mil para golpista

Segundo relato da PM, a senhora compareceu ao Destacamento de Polícia Militar de Bom Sucesso e passou relatar que sofreu um crime de estelionato.

Conforme seu relato, a senhora foi procurada via aplicativo de mensagens WhatsApp por uma conta comercial se passando por funcionário do “Banco Central” relatando atividades nas contas bancárias da vítima e que para regularizar, uma transferência Pix deveria ser feita. A senhora terminou por fazer a transferência no valor de R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais).

Após a conclusão o contato não mais retornou mensagens. Para os devidos fins fora lavrado o boletim. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos a serem adotados junto à Polícia Judiciária.