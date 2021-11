Morador de São Pedro cai em golpe ao comprar celular pela internet

A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (3) na cidade de São Pedro do Ivaí

O solicitante relatou a Polícia Militar que viu o anúncio de uma loja de celulares na internet e se interessou por um celular do anuncio, logo em seguida, efetuou a compra do aparelho no dia 14 de outubro, realizando o pagamento via pix, entretanto, após fazer o pagamento, não obteve mais resposta por parte do vendedor.

Após o fato, realizou uma breve pesquisa sobre a loja, onde verificou que realmente existe tal loja, no entanto, ao entrar em contato, foi informado de que estariam aplicando golpes pela internet, utilizando os dos dados da loja.

Diante dos fatos foi registrado o Boletim de Ocorrência.