Morador de Marumbi perde R$ 12 mil para golpista

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 14h57 desta terça-feira (6).

Conforme a PM, a vítima de estelionato relatou que viu um anúncio no Facebook de um veículo Gol no valor R$ 12.800,00, entrou em contato com o vendedor, fecharam negócio, e enviou primeiramente a quantia de R$ 2 mil por meio de pix e ao decorrer da transação o autor convenceu a vítima mandar mais dinheiro com a desculpa de que precisava do dinheiro para pagar alguns débitos do veículo para fazer a transferência, onde ele acabou enviando mais três pix, sendo no valor de R$ 2 mil, R$ 3 mil e R$ 5 mil, totalizando um valor de R$ 10 mil.