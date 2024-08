Morador de Maringá percebe que foi vítima de golpe ao buscar moto em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h03 deste sábado (10) na Praça do Café.

Conforme a PM, após solicitação a equipe policial deslocou até a Praça do Café, onde segundo informações repassadas pelo senhor XXX e a pessoa de XXX, os mesmos relataram que haviam visto um anúncio de venda de uma Motocicleta Honda CG 125 Fan KS de cor preta, que saíram de Maringá e vieram até a cidade de Jandaia do Sul, onde estaria a pessoa de posse da Motocicleta mencionada.

Ambos estariam conversando com uma terceira pessoa, através de mensagens via WhatsApp, sendo que XXX acabou efetuando uma transferência Bancária Via Pix no Valor de R$ 5.500.00 para a Pessoa de XXXX, que alegou que o valor de Pix não teria caído em sua conta-corrente, sendo assim não iria entregar a motocicleta anunciada.

Após narrados os fatos, as partes constataram que provavelmente haviam caído no golpe de estelionatários. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado até a delegacia local para procedimentos cabíveis.