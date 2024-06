Mil veículos apreendidos são destruídos por incêndio em Londrina

Na quinta-feira, 13 de junho, um incêndio atingiu o pátio da Polícia Civil em Londrina, resultando na destruição de cerca de mil veículos apreendidos, incluindo carros, motos, ônibus e caminhões.

O fogo iniciou na zona oeste da cidade, por volta das 16h, e somente às 20h foi completamente controlado pelas equipes de combate. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as chamas tenham se originado do lado de fora do pátio, em um matagal próximo ao muro.

As causas desse incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. O impacto foi sentido em toda a cidade, com um forte odor de óleo diesel, borracha e plástico, além da disseminação de uma fumaça escura.

O capitão Renê Bortolassi relatou que muitos dos veículos estavam abastecidos, o que resultou em pequenas explosões e contribuiu para a propagação das chamas.

O pátio abrigava veículos apreendidos sob responsabilidade da Polícia Civil, aguardando a conclusão de processos judiciais. Após essa fase, esses veículos seriam encaminhados para leilão.