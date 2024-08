Menor quebra camburão após ser detida na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h57 desta terça-feira (20).

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe policial realizava patrulhamento na Praça do Café, quando visualizou um grupo com três indivíduos, dois desses já conhecidos pela prática de furtos e tráfico de drogas, que ao dar voz de abordagem os mesmos desobedeceram, onde a equipe novamente comandou a voz de abordagem e dois deles se empreenderam fuga, sendo que um deles, a menor de idade disse que não ia obedecer ordem policial e que não “abaixaria a cabeça para polícia nenhum”, momento que a equipe se aproximou para conter o menor ela tentou agredir um dos agentes com socos, e foi necessário o usou seletivo da força, conforme diretriz 004/2015, para conter e imobilizar a agressora.

Neste momento a menor, xingou a guarnição. Foi necessário fazer uso das algemas conforme súmula vinculante 11 do STF, pois a autora estava extremamente agressiva, aparentemente sobre efeito de alguma substância entorpecente.

No momento que o policial conduzia a menor para o camburão a mesma desferiu um chute contra a tampa traseira da viatura, e ao ser posta dentro do alojamento começou a chutar a parede do camburão, o que veio a causar um dano no compartimento do veículo, quebrado o revestimento plástico.

Vale ressaltar que a autora já conta com histórico criminal em diversas naturezas, tais como dano qualificado, lesão corporal e roubo.

Diante dos fatos, a mesma foi encaminhada para a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.