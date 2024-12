Menor é apreendido e joias furtadas são recuperadas em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do ivaí às 18h01 desta quinta-feira (19) na Rua Manoel Caetano.

Conforme a PM, logo após atender uma ocorrência de furto qualificado onde o autor teria adentrado a residência pelo telhado, retirado o forro e furtado algumas joias, a equipe já tendo conhecimento que um adolescente de 14 anos, reside próximo ao local do fato e possui várias passagens por furto onde sempre usa o mesmo modos operandi, que é adentrar pelo telhado, iniciou patrulhamento em busca do mesmo, que foi abordado em frente a sua residência e ao ser indagado sobre o ocorrido acabou confessando que ele seria o autor e entregou para a equipe as joias furtadas, sendo 1 cordão, 2 pingentes e um anel a princípio de ouro e as demais peças, 01 cordão, 01 par de brinco e 01 anel banhado a ouro.

Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado juntamente com sua mãe para a delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.