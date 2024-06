Menor, de 12 anos, é flagrado pilotando moto sem capacete em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 16h30 desta sexta-feira (21).

Conforme a PM, após solicitação repassada dando conta de indivíduos menores de idade pilotando motocicletas, a equipe policial iniciou deslocamento.

No local e após indicação de populares, a equipe avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa, tal indivíduo não usava capacete.

Foi dada voz de abordagem e constatado se tratar de um menor de 12 (doze) anos de idade.

Diante do fato de que estava desacompanhado e em situação de possível risco, a equipe policial requisitou apoio do Conselho Tutelar que fez o encaminhamento do menor para os responsáveis. Por fim e, não havendo responsável adulto pelo veículo, foi realizado o recolhimento da referida motocicleta ao pátio.