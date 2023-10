Menor apreendido com drogas em Marumbi

Nesta quarta-feira (25), um adolescente foi apreendido em Marumbi, pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu quando a Polícia Militar, durante um patrulhamento na rua Mario Denez, avistou o menor, que já era conhecido das autoridades. Ao se aproximar, o adolescente empreendeu fuga, lançando um objeto em um terreno nas proximidades.

Diante da situação, os policiais realizaram uma abordagem, mas o adolescente reagiu de forma agressiva, exigindo a intervenção da equipe para contê-lo.

Durante a revista, foram encontradas com o adolescente 10 porções de crack, uma porção de maconha, duas porções de cocaína e R$ 30 em dinheiro trocado. Além disso, foram localizados mais dois cigarros de maconha no terreno onde o objeto foi arremessado.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos policiais e o adolescente, juntamente com as drogas apreendidas, foi encaminhado à Delegacia de Jandaia do Sul.