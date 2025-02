Menina de 7 anos foge de casa enquanto a mãe é agredida em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 23h13 desta segunda-feira (3).

Conforme a PM, a equipe foi acionada via 190 para o atendimento de uma ocorrência onde segundo o conselheiro da cidade de Marumbi, estaria com uma criança de 7 anos, que foi encontrada na rua por um terceiro e que comunicou o Conselho Tutelar, que afirmou que fugiu de casa quando seu padrasto começou a agredir sua mãe.

Afirmou ainda que o padrasto tentou trancar as duas, mas ela conseguiu fugir e pedir ajuda. A mãe foi localizada pelo Conselho Tutelar e quando a equipe policial chegou e fez contato com os envolvidos, constatou que a mãe estava com diversos ferimentos pelo corpo, sendo no braço esquerdo, nas duas pernas e no rosto.

A mesma relatou que começou uma discussão com seu convivente e que ele pegou um facão, neste momento a mesma buscou refúgio na casa de um amigo próximo, mas o autor foi atrás e a arrastou pela rua até sua casa novamente, desferindo diversos chutes, socos e golpes com facão, após trancou as portas da residência e ligou o gás dizendo que iria por fogo na casa com ela e com a criança dentro, nesse momento a criança conseguiu sair da casa sozinha, correu para um campo próximo de sua residência e pediu ajuda para um entregador que a acolheu e levou para uma pizzaria onde trabalha.

Lá fizeram contato com o Conselho Tutelar que buscou a criança e localizou a mãe, pois já era de conhecimento da equipe do conselho tutelar a situação da família, atendida anteriormente.

A criança tinha alguns ferimentos pelo corpo, no qual afirma que foi seu padrasto que causou um deles durante uma briga com a mãe, nas costas quando foi empurrada por ele e outro quando foi derrubada do sofá pelo seu padrasto causando uma lesão na cabeça. Os ferimentos seriam de dia anteriores, e não teve nenhuma dificuldade de relatar para a equipe policial e Conselho Tutelar como aconteceu cada ferimento.

A criança demonstrou total desinteresse em permanecer na casa com seu padrasto ou com sua mãe novamente, afirmou que o padrasto bate nela e na mãe, e que gostaria de ficar com o pai ou com sua avó, pois sua mãe sempre está cortando os pulsos e brigando com o convivente.

Foi realizado patrulhamento na cidade de Marumbi priorizando a casa do casal, onde a equipe fez contato com vizinhos e parentes dele, mas não foi possível localizá-lo.

Diante disso, o Conselho Tutelar as acompanhou até o trevo de São José em Jandaia do Sul, na casa de sua mãe.

Foi realizado o boletim de ocorrência da situação e feitas as devidas orientações.

