Meia tonelada de maconha é apreendida no posto da PRF de Mandaguari

A droga estava em um fundo falso de um micro-ônibus. O condutor, um homem de 34 anos, foi preso em flagrante

Por volta das 21h20, no km 201 da BR 376, defronte a unidade operacional, os policiais rodoviários federais abordaram um micro-ônibus com placas de Maringá ocupado pelo condutor e mais doze passageiros, que seguia no sentido Maringá a Londrina.

Iniciado a fiscalização, os policiais desconfiaram do comportamento do condutor que se mostrou apreensivo com a abordagem. Houve a intensificação da ação fiscalizatória e os PRFs descobriram em um fundo falso no assoalho desse veículo, diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizou 512 kg da droga.

Após questionado, o condutor informou ter carregado a maconha em Maringá e pretendia levá-la à cidade do Rio de Janeiro, onde após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro, e que os passageiros não sabiam da existência da droga.

Este condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari. Ele responderá, em tese, pelo crime de tráfico de drogas com pena que varia de cinco a quinze anos de reclusão, já os passageiros após identificados, foram liberados.

Em menos de um mês, em cinco ocorrências diversas, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de cocaína e quase 3 toneladas e meia de maconha aqui na região de Maringá. Em uma delas, no último dia 18, houve a apreensão de 966 kg de cocaína em Mandaguari, considerada a maior apreensão dessa droga realizada pela PRF no Estado do Paraná. Outras duas apreensões também em Mandaguari ocorreram nos últimos dois sábados, dia 04 foram apreendidos 1.670 kg e ontem dia 11, 512 kg, ambas de maconha e tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro.