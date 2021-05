Médico cardiologista vai atender nas UBS´s

Nesta manhã de quinta-feira (20), o prefeito Lauro Junior recebeu junto com o Diretor do Departamento de Saúde, Tadeu Rocco, o médico cardiologista Dr. Reinaldo Fernandes Camara Junior, que estará atendendo todas as quintas-feiras, cada quinta em uma UBS, descentralizando, dessa forma, o atendimento da saúde pública, levando um especialista até a UBS mais próxima do paciente.