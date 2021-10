Mecânico de Jandaia do Sul morre em acidente na BR-376

O mecânico Hélio Veríssimo, de 61 anos, morreu em um grave acidente na BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari na tarde desta sexta-feira (15).

O Ford Del Rey, conduzido pelo mecânico de Jandaia seguia em direção a Mandaguari, quando foi atingido pela F-250 de Mandaguari.

Chovia no momento do acidente. Segundo informações levantadas pela PRF, o condutor do veículo Ford Del Rey parou no acostamento, possivelmente motivado pela forte chuva que caía na região, momento em que foi atingido na traseira pela caminhonete. Ambos seguiam no sentido Jandaia do Sul a Mandaguari.

O condutor da caminhonete não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Hélio ficou presos as ferragens, foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Mandaguari e SAMU, que tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local.