Master de São Pedro do Ivaí é campeão do Bom de Bola

A equipe master de São Pedro do Ivaí faturou o título inédito do Bom de Bola no futebol para o município, após vencer o time de Jardim Alegre nos pênaltis.

O time disputou a final do máster no último dia 31 de outubro. Na decisão contra a equipe de Jardim Alegre, houve empate no tempo normal, em um jogo muito equilibrado e de bom nível entre os atletas de ambas as equipes. Na decisão por pênaltis São Pedro do Ivaí levou a melhor, vencendo por 7 a 6.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri parabenizou a equipe pelo feito inédito: “São Pedro do Ivaí está muito orgulhosa de seus atletas. É nossa primeira medalha de ouro no Bom de Bola. Uma conquista histórica para a cidade! Nossos atletas veteranos estão de parabéns pelo desempenho e exemplo para nós pela dedicação”.

A edição 2021 dos JAPs também trouxe uma comemoração especial para o voleibol do município. No domingo (24/10), a equipe de São Pedro do Ivaí tornou-se a equipe masculina desta modalidade que chegou mais longe na história da competição paranaense, alcançando a medalha de prata na decisão contra o forte time de Ivaiporã.

Esta é a segunda medalha de prata nos JAPs pelo município, que já tinha um segundo lugar com o futebol feminino na edição de 2016 dos jogos.