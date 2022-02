Data do Registro: 02/02/2022 21:10:50 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, centro – MARUMBI Natureza Atendimento: DANO

A solicitante relatou a Polícia Militar que estava no bar quando a pessoa de XXX entrou no bar e começou uma discussão entre ambas, momento esse que ela quebrou alguns copos e um taco de sinuca e tentou lhe agredir e, em seguida, se evadiu do local. Relatou ainda a solicitante que não foi lesionada. A equipe policial tentou localizar a autora porém sem êxito.