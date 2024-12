Marumbi: Mulher é agredida após mandar marido sair da casa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 18h50 deste domingo (15) na Rua Quintilho Pini.

Conforme a PM, a equipe policial iniciou deslocamento após denúncia repassada via COPOM, na qual a senhora XXX teria sofrido violência por parte de seu convivente.

Assim que feito contato, foi adotado o protocolo operacional padrão da PMPR, o autor foi abordado e, em sua posse, nada de ilícito foi encontrado. Afastada e em segurança a vítima foi ouvida e em seu relato descreveu que ele teria ordenado que ela saísse de casa, logo após rasgou parte de suas roupas e espalhou outras roupas pela casa.

Quando a vítima começou a juntar suas coisas, o mesmo passou a agredi-la com socos, chutes e arranhões que resultaram em diversas lesões, nas pernas, no braço direito e mão esquerda dela.

Todo o tempo ofendendo-a com xingamentos como “vagabunda” e ameaças de que iria matar os filhos dela caso fosse mesmo embora.

Foi dada voz de prisão ao autor pelos crimes de lesão corporal, ameaça, dano, injúria e foram lidos seus direitos constitucionais. Devido ao estado agressivo do detido, foram utilizadas algemas, como preconiza a súmula vinculante número 11 do STF. As partes foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para providências.

.