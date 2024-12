Marumbi: Homem é preso após tentar vender objeto furtado em grupo de WhatsApp

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 13h18 desta segunda-feira (16).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada pelo Sr. —- o qual relatou à equipe que no sábado dia 14, sua propriedade situada na estrada do Mangolin, km 9, fora arrombada pela janela e a vítima sentiu falta de uma bomba de veneno marca “jacto”, um fogareiro de duas bocas com registro, um botijão de gás de 5kg, uma enxada e uma foice.

Segundo a vítima, essa não seria sua residência, apenas uma chácara onde ninguém de sua família reside, mas que serve para plantações e que no domingo ao entrar na propriedade notou o ocorrido.

Na data de hoje a nora de —- sabendo do furto ocorrido, visualizou uma postagem em um grupo de WhatsApp denominado “Desapego e doação Marumbi” de uma venda de uma bomba igual a de —-, sendo vendida por um masculino.

De posse das informações acima citadas, a equipe realizou patrulhamento nas imediações e visualizou —- em via pública próximo à sua residência com um dos objetos do furto (bomba de dedetização). Diante dos fatos a equipe procedeu abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com —-, tampouco em seu desfavor em consulta ao sistema SESP, mas como —- estava de posse do objeto de furto fora então dado voz de prisão e foram informados seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio.

Foram utilizadas algemas conforme súmula vinculante número 11 do STF para segurança da equipe e do autor. Perguntado onde estaria o restante dos objetos, o autor respondeu que estaria em sua casa e franqueou a entrada da equipe que encontrou o botijão de gás, fogareiro e a enxada, objetos esses que foram reconhecidos pela vítima.

O autor e os objetos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.