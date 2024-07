Marumbi: Homem é encaminhado ao Hospital após ser agredido em bar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi a 1h47 da madrugada deste domingo (21)

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência onde um rapaz deu entrada no hospital de Marumbi com lesão corporal. Ele estava em um bar e foi agredido por um indivíduo. Segundo o mesmo, eles já tinham uma briga antiga e, quando -XXX o viu no mesmo ambiente que ele, o agrediu, causando uma lesão no olho, costela e um corte que resultou quatro pontos em seu rosto.

A vítima relatou afirmou que não queria briga, mesmo assim XXX o segurou e arrancou quatro correntes de prata que ele estava usando no pescoço, deferindo diversos socos e chutes.

A equipe policial realizou o patrulhamento, mas não encontrou ninguém com as características repassadas pela vítima.