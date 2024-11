Marumbi: Homem é agredido com taco de sinuca em bar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 21h08 desta quinta-feira (7).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender situação na qual um indivíduo teria sido agredido e estaria recebendo atendimento no Posto de Saúde de Marumbi. Ao chegar no local, a equipe encontrou a solicitante recepcionista a qual indicou o local onde a vítima estaria.

A vítima estava com sintomas de embriaguez e afirmou que estava em um bar quando visualizou um indivíduo, o qual estaria devendo dinheiro a ele e após cobrá-lo, o autor pegou um taco de sinuca e desferiu um golpe em sua cabeça.

Após isso, populares socorreram a vítima e o deixaram no posto de saúde. Após reunidas as informações, a equipe policial realizou orientações à vítima e seguiu em direção ao local onde ocorreu a agressão. No local o bar já estava fechado, bem como, a equipe não localizou o autor.

