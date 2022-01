Marumbi: Furto no centro e pessoa agredida em praça

Data do Registro: 01/01/2022 15:44:08 Endereço: RUA VEREADOR JOAO FUZETTI, CENTRO – MARUMBI Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Descrição do Fato: Relatou o solicitante que ausentou-se de sua residência por alguns instantes e ao retornar observou que a janela de um dos quartos havia sido arrombada, sendo subtraído no interior da residência dois celulares e R$ 100 em espécie.

A vítima de 55 anos foi orientada.

Data do Registro: 01/01/2022 16:05:22 Endereço: VILA RURAL MARUMBI – MARUMBI Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Descrição do Fato: Relatou que foi agredida pelas pessoas identificadas como sendo ———–, ——–, e ———-, por motivo fútil. A agressão ocorreu na Madrugada deste dia 1 na Praça da Igreja de Marumbi, sendo esta orientada. A vítima apresentava escoriações no nariz, face pescoço, e cabeça tendo sido atendida no Hospital Municipal de Marumbi.