Relata o solicitante que saiu de sua propriedade rural no dia 11 e, ao retornar no dia 13, notou que os objetos haviam sido furtados. Foi realizado patrulhamento com intuito de localizar os objetos, mas nada foi encontrado. Também foram danificados os tanques de dois tratores.

Foram levados eletrodomésticos, fios elétricos, ferramentas, utensílios entre outros.