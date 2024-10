Marumbi: Furto, Lesão Corporal e armas apreendidas

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 8h48 desta sexta-feira (11) na Rua Mario Denez.

Conforme a PM, a solicitante relatou que durante a noite adentraram a sua residência pulando o muro e subtraíram a sua bicicleta de cor verde da marca Viking. Em conversa com vizinhos próximos, relataram ter visto durante essa mesma noite, do ocorrido, passando pela rua inúmeras vezes, duas pessoas conhecidas no meio policial pela prática de delitos similares. A equipe orientou a vítima, confeccionou o boletim e enviou a Polícia Civil.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 14h39 desta sexta-feira (11) na Rua Duque de Caxias.

Conforme a PM, a solicitante entrou em contato para informar que seu convivente a agrediu. No local a equipe constatou o fato, pois tinha marcas visíveis na perna esquerda, braço esquerdo e andava mancando devido a um dos chutes que levou de seu convivente, onde até a chegada da equipe o mesmo já havia se evadido. Foi realizado patrulhamento pela cidade a fim de localizar o agressor, mas sem sucesso.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 18h07 desta sexta-feira (11) na Avenida Sete de Setembro.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada em via pública pela Sra. XXX a qual relatou a esta equipe que na data de hoje em uma discussão com o seu convivente, onde o mesmo estaria embriagado, o autor teria ameaçado a mesma e pego as chaves do veículo da vítima, deixando-a em via pública sem meios de voltar à residência.

Como a vítima encontrava-se abalada emocionalmente, a equipe decidiu levá-la até sua residência. No caminho ela comentou que recentemente seu marido havia retirado a tornozeleira eletrônica a qual fazia uso, despertando assim o interesse da equipe em fazer buscas na residência, onde prontamente ela autorizou e foi encontrado debaixo do colchão do casal três armas de fogo “espingarda” e do lado de fora da residência uma bolsa contendo pólvora negra e chumbo.

Duas armas estavam carregadas, uma com um cartucho calibre 32 dentro em condições de disparo e a outra, aparentemente uma espingarda caseira também carregada, entretanto sem cartucho, somente com chumbo e pólvora e como a referida arma não possui trava foi necessário fazer o disparo para proteção da equipe.

Foram realizadas buscas, mas o autor não foi localizado, a vítima foi orientada e deixada no centro de Marumbi onde iria passar a noite na casa de conhecidos para sua segurança, mas a vítima não quis medida protetiva, tampouco representar.