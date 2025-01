Maringá: Deputado Jacovós participa do repasse de R$ 19 milhões para conclusão de obras no HU/UEM

O deputado estadual Delegado Jacovós (PL) participou da entrega de R$ 19 milhões para a conclusão das obras do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá (HU/UEM). O evento contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, do prefeito Silvio Barros, da vice-prefeita Sandra Jacovós, do secretário de Saúde de Maringá, Antônio Nardi e, diversos prefeitos e autoridades da região.

Segundo Beto Preto, o repasse é essencial para garantir que cada cidadão tenha acesso a um atendimento digno e de qualidade. “Esta é uma etapa para modernizar o complexo de saúde da UEM e proporcionar condições adequadas de trabalho para os profissionais e conforto para os pacientes”.

Para o deputado Jacovós, os recursos representam o reconhecimento do trabalho realizado pela equipe do HU/UEM e a consolidação de um grande passo rumo à modernização. “Sabemos que este montante será decisivo para transformar o hospital em um centro de referência ainda maior para a região”, ressaltou.

O repasse de R$ 19 milhões será utilizado na conclusão do Bloco Industrial do hospital, que abrigará o almoxarifado, lavanderia, cozinha e outras estruturas essenciais para a organização interna. A obra, paralisada há anos, será finalmente retomada e concluída, representando um marco para a instituição.

Essa iniciativa faz parte de um investimento mais amplo, que totaliza R$ 36 milhões e inclui outras obras importantes, como a construção do bloco da Central de Resíduos Hospitalares, do novo Centro Cirúrgico e do bloco S40, voltado para Reabilitação Física e Mental. Esses novos espaços vão garantir um atendimento mais eficiente e humanizado para a população de Maringá e região.

Para a UEM, a modernização do complexo de saúde representa não apenas a melhoria na infraestrutura hospitalar, mas também um avanço significativo na forma como a saúde pública é tratada no estado.

Com essas iniciativas, o HU/UEM consolida seu compromisso de atender a comunidade com qualidade, oferecendo infraestrutura moderna e atendimento humanizado, reafirmando sua posição como um dos principais polos de saúde e educação do Paraná.

