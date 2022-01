Mandaguari já registra o primeiro homicídio do ano

Na noite do domingo (2) na Rua Gomercindo Bortolanza, centro de Mandaguari, Daniel da Silva Ramos, de 26 anos, foi executado com cerca de 12 tiros de pistola.

A vítima estava no fundo do quintal quando foi assassinada por um homem armado. O suspeito fugiu e não havia sido localizado. Os vizinhos acionaram a PM e o Samu, mas o jovem já estava em óbito.

Conforme a Polícia Militar: A equipe compareceu no local onde haveria uma pessoa vítima de disparos de arma de fogo onde deparou com um corpo caído no quintal da residência com diversas lesões provenientes de disparos de arma de fogo. Foi acionado o SAMU que compareceu no local e constatou o óbito. Foi acionada a Policia Civil, Criminalística e IML.