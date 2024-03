Mandados de busca e apreensão são cumpridos pela PM em São Pedro do Ivaí

Endereço: RUA PEDRO HENRIQUE ALVES – Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foi localizado na residência a pessoa de XXX, contra o qual há quatro mandados de prisão expedidos. O mesmo acatou as ordens, sendo então algemado, conforme súmula vinculante número 11, para resguardo das equipes policiais, de si próprio e de terceiros, sendo então colocado no camburão da viatura. Questionado sobre ilícitos na residência, ele relatou que haveria uma espingarda calibre .22, perguntado onde estaria esta arma de fogo, deixou de falar. Durante as buscas foi encontrado na residência dos fundos envolta em meio a roupas uma espingarda, aparentemente adaptada para calibre 22 com luneta. No quarto onde habita a sua amásia foi encontrado dentro de uma bolsa feminina 14 munições de calibre 9mm, um estojo de munição 9mm deflagrado e um aparelho detector de campo magnético, modelo K18S, possivelmente para detectar sinais de GPS. Durante as diligências uma senhora que estava na residência veio a passar mal, mas logo recuperou a consciência, mesmo assim foi orientado que acionassem o socorro médico para o devido atendimento. O preso e os objetos foram entregues na delegacia de Jandaia do Sul.

Endereço: Estrada do Matadouro km 01 – A agência local de inteligência juntamente das equipes Patrulha Rural e Rotam do 10º BPM deu fiel cumprimento ao mandado de busca. no local não foram encontrados moradores, foi necessário rompimento de duas portas das edificações existentes para garantir a ausência do foragido alvo das buscas. Posteriormente o alvo XXX foi encontrado e preso em outro endereço também em cumprimento de mandado de busca.