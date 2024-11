Mais um “chupa-cabra” é retirado de caixa eletrônico em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h32 desta quarta-feira (13) na agência da Caixa Econômica Federal em Jandaia do Sul.

A equipe policial recebeu uma denúncia de que havia um cliente na agência bancária alegando que foi vítima de um golpe do chupa-cabra, que havia um dispositivo instalado em um dos caixas eletrônicos e que bloqueou o seu cartão.

A equipe de imediato deslocou até o local e fez contato com o senhor XXXX o qual disse ter inserido seu cartão no caixa eletrônico e o mesmo ficou travado, e que nesse caixa teria um número de telefone, para o qual ele ligou achando que se tratava de um atendimento da agência, porém era um número deixado pelo golpista.

No caixa havia um dispositivo plástico que no momento que a vítima inseriu o cartão o mantinha travado, obrigando a vítima a ligar para o número que o estelionatário havia deixado para supostamente desbloquear.

O cidadão disse que havia tentado sacar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), porém o valor ficou retido na máquina, pois a mesma só faz a liberação do dinheiro após liberar o cartão. Relatou ainda o solicitante, que passou os dados, como o número do cartão e senha ao criminoso, no entanto, o mesmo fez contato com o gerente da agência que conseguiu cancelar o cartão.

O objeto foi encaminhado para a delegacia para providências cabíveis. A vítima foi devidamente orientada.

