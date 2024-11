Mais um caso de “chupa cabra”. Cliente de banco teve R$ 3 mil furtados da conta

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h39 desta quinta-feira (14).

Conforme relatório da PM, a vítima foi até a sede da Polícia Militar em Jandaia do Sul e relatou a equipe que no dia anterior foi até ao banco para sacar dinheiro de sua conta-corrente e ao inserir o cartão no caixa eletrônico, não conseguiu mais retirá-lo. Nesse momento a vítima ligou para o número que estava colado no próprio caixa eletrônico, o atendente pegou alguns dados da vítima, inclusive a senha do banco e disse ao mesmo para voltar na agência em outro dia, que o técnico iria retirar seu cartão.

Ao retornar na agência e falar com um funcionário do banco, constatou que havia sido subtraído de sua conta cerca de R$ 3 mil.

A vítima relatou ainda que quando tentava retirar seu cartão do caixa eletrônico, uma mulher, alta, morena, o abordou no banco falando para não forçar o caixa eletrônico, pois poderia danificá-lo. A equipe fez as devidas orientações à vítima.

