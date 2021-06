Mais 25 leitos são abertos em hospital de Jandaia do Sul

Em parceria com o Governo do Estado do Paraná, Governador Ratinho Junior e Secretário de Saúde Beto Preto, o Hospital Nossa Senhora de Fátima conta agora com novos 25 leitos para o tratamento da COVID-19, totalizando 50 leitos.

Antes da pandemia, o consumo de oxigênio era de 360 metros cúbicos (36 cilindros) por mês. Devido ao aumento do consumo, foi instalado um tanque com capacidade de 10 mil metros cúbicos mensais, o equivalente a mil cilindros de oxigênio.

O pronto socorro do Hospital Nossa Senhora de Fátima também está sendo ampliado para um atendimento com estrutura mais adequada a população.

Seguimos fortalecendo nossas parcerias com o Estado para ter apoio nas melhorias contínuas da nossa cidade. A saúde do jandaiense é nossa prioridade e trabalhamos para levar um atendimento de excelência a toda a nossa população.