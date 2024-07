Lions entrega Leõezinhos para Brigada Comunitária de Jandaia do Sul

Na última sexta-feira, dia 26, o Lions Clube de Jandaia do Sul iniciou um projeto em parceria com o Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do sul, para a entrega de leões de pelúcia às crianças atendidas durante ocorrências.

No momento dos acidentes é comum que as crianças se sintam assustadas e ao entregar um brinquedo neste momento, a situação pode ser menos traumática.

No momento da entrega estavam presentes o Sub-tenente Barroco, o Cabo Anderson e os Agentes de Defesa Civil, Camargo, Fábio Augusto, Cassiano e A.Camargo.