Lesão corporal no Jardim Esmeralda

A Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h33 deste domingo (21) na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, a senhora XXX relatou que estaria em sua residência juntamente com sua cunhada, quando apareceu no local seu ex-convivente, o qual acabaram tendo um desentendimento por conta que o autor não aceita o término do relacionamento, onde o mesmo queria que ela entrasse a força em seu veículo Ford KA, porém a mesma não aceitou, onde logo após ele teria a agredido fisicamente arremessando uma cadeira em seu braço lesionando.

O mesmo teria agredido também a pessoa de XXXX que estaria tentando defender a vítima.

Logo após às agressões e ameaças, o homem saiu do local com o veículo tomando rumo ignorado. Diante do exposto foi confeccionado o BOU e encaminhado até a delegacia local para procedimentos cabíveis.