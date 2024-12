Lesão corporal em Marumbi. Gestante foi parar no hospital

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 19h58 deste sábado (7).

Conforme a PM, através de populares chegou a informação que um casal teria sofrido lesões físicas e que estavam no hospital municipal e que gostariam de registrar o boletim.

De posse das informações foi feito o deslocamento e o contato com o casal, onde o homem recebia curativos em sua mão esquerda, pois havia um corte, e sua esposa tinha cortes e marcas ao redor da boca, também necessitou de tomar medicamentos ministrados através de soro, pois está gestante.

O casal falou que foi agredido na frente da igreja Cristã local, onde iriam participar de um culto, sendo que três mulheres apareceram para desaforá-los, resultando em agressão física e verbal.

Os ferimentos foram superficiais e ambos passavam bem e disseram que em oportunidade futura iriam representar contra as envolvidas.

Após o atendimento, a equipe policial patrulhava e encontrou as três supostas agressoras que também contaram a versão delas, dizendo que o fato aconteceu porque não aguentam mais serem provocadas e receberem áudio de ameaças e provocações da mulher, e que nesta data resolveram tirar satisfação, mas dizem que XXX foi quem iniciou as agressões usando um guarda-chuva, segundo versão de sua ex esposa XXX, e que em oportunidade futura também decidirão se representarão contra o casal.